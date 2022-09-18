Удары России по ЗАЭС, Харьковской ТЭЦ, гидросооружениях в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны страны и ее руководства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил на весь мир свой статус лидера террористического государства.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо".

В частности, удары России по ЗАЭС, Харьковской ТЭЦ, гидросооружениях в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны страны и ее руководства.

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"Заявления Путина – это важный аспект, потому что важной составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности, когда террористы говорят, что они совершили преступление. Путин как лидер террористического государства подтвердил на весь мир свой статус и признался, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам Украины. В преддверии зимы, чтобы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", – отметил представитель военной разведки Украины.

По словам Юсова, страна-террорист уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины еще и потому, что давно не имеет должного количества высокоточного оружия.

"Россия стреляет по Украине ракетами класса Х – это устаревшие советские ракеты, которые в основном уничтожают гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать, как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", – отметил представитель ГУР.

Как ранее сообщал УНИАН, удар по дамбе в Кривом Роге может быть направленным против наступления ВСУ.

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