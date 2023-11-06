Чего ждать от Путина в условиях текущей конвенционной войны спрогнозировал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Глава Российской Федерации Владимир Путин "не пойдет" на удары по украинским АЭС во время последующих обстрелов Украины.

Он будет "играть" вокруг Запорожской атомной станции, но атаковать этот объект не рискнет. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, сейчас Украина лучше защитила свои объекты энергетической инфраструктуры. Но всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так из-за обстрелов и действий РФ.

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"Думаю, Путин не пойдет на удары по АЭС. Он будет играть вокруг уже захваченной Запорожской АЭС, но наносить удары по таким объектам не будет. Хотя есть вероятность каких-то случайных обстоятельств или организации провокаций", - заявил он Obozrevatel.

Романенко напомнил, что недавно Россия обвинила Украину в попытке атаковать Курскую АЭС: говорили, что "киевские" дроны едва не долетели до станции (неизвестные дроны в небе России видели вечером 26 октября).

Как отметил генерал-лейтенант, РФ пытается фальсифицировать этот случай и убедить мир в обратной угрозе: что именно Украина - сторона, которая угрожает России и другим ядерной катастрофой. Не исключено, что опасность для Курской АЭС враг также мог сымитировать.

"Россияне могут организовывать такие операции под чужим флагом", - предупредил Романенко.

Россия подготовились к "зимним" обстрелам Украины

По словам Романенко, Россия также готовилась к началу зимнего сезона: пока Украина занималась усилением защиты собственного неба и важных объектов, РФ удалось довести запасы своих ракет Х-101 почти до "довоенного" уровня. Также она умышленно не использует ракеты Х-101 и Х-555 в рамках последних обстрелов Украины. По словам Романенко, оккупанты накапливают запасы ракет, поэтому, вряд ли эта зима будет легче для украинцев, чем предыдущая.

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