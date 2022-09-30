Мобилизацией Россия лишь продлит свою агонию, убежден Олег Жданов.

Президент России Владимир Путин начинает давать трудновыполнимые приказы генералитету, в частности не позволяет покинуть российской армии Херсон.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Путин уже лично руководит оперативным уровнем. Он лично ставит политические задачи, не понимая, как войско будет выполнять приказ. Такие трудновыполнимые приказы Гитлер давал весной 1945-го года. Генералитет не имеет смелости сказать правду. Вот эти сотни тысяч мобилизованных - это просто продолжение агонии. Это геноцид русского народа, особенно коренных национальных меньшинств Российской Федерации", - сказал полковник ВСУ.

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По состоянию на 29 сентября защитники Украины уничтожили более 58 000 оккупантов.

Зеленский призывает народы Кавказа, Сибири и другие коренные народы в РФ бороться за свободу, потому что Путин не остановится на первой волне мобилизации.

Оккупанты не смогут выйти с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области в полном составе, говорил эксперт.

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