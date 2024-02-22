Поражено было также, в том числе и два состава горюче-смазочных материалов.

За прошедшие сутки украинские войска нанесли удары по 15 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и трем их пунктам управления.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 113 авиационных удара, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", - отметили в Генштабе.

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Ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины, применив 10 беспилотников типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь ударных БпЛА.

Авиационные удары получили 35 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум зенитным ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, силами и средствами Воздушных сил ВСУ были уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и три разведывательных беспилотника.

Также подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам горюче-смазочных материалов, трем пунктам управления, восьми артиллерийским средствам и одной радиолокационной станции противника.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, согласно данным Генштаба, 21 февраля ВСУ уничтожили еще 1 тыс. 160 российских оккупантов. Так, общие потери России за время полномасштабного вторжения составляют уже 407 тыс. 240 человек.

Среди уничтоженной военной техники захватчиков, в том числе 6 тыс. 523 танка, 12 тыс. 373 боевых бронированных машины и 9 тыс. 867 артиллерийских систем.

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