Псевдореферендум доказывает факт агрессии, которая осуществляется военным способом с привлечением военных.

Одним из доказательств российской агрессии против Украины будет пиаракция, которую сейчас планируют провести на Херсонщине.

Об этом сообщила координатор избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, украинская власть должна действовать в пределах тех инструментов международного права, которые имеются по состоянию на сейчас. Это - инструмент ООН, Совет Европы и непосредственно дипломатическая линия. Но ключевым является то, что псевдореферендум доказывает факт агрессии, которая осуществляется военным способом.

"По нормам международного права агрессия - это "мать" военных преступлений и преступлений против человечности. Одним из доказательств агрессии будет пиаракция, которую мы видим сейчас в Херсонской области. Эти действия будут дополнительным аргументом, почему Украина должна требовать и получить перспективу проведения международного трибунала. Украинской власти нужно документировать эти акты и распространять эти факты через дипломатические международные организации, а затем добавлять в качестве доказательств осуществления российской агрессии. За что Россия потом будет платить и отвечать", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что акт агрессии - это то, что Украина в перспективе должна доказать для международного трибунала. Включение в доказательную базу псевдореферендума, который сейчас готовятся на Херсонщине, это более весомо, чем даже военные преступления.

"Военные преступления осуществляются индивидуально против граждан или против групп граждан. Если говорить об акте агрессии, то это действие одного государства против другого. Поэтому, здесь у нас доказательств уже достаточно: и российские военные, и Росгвардия, которые присутствуют на оккупированных территориях и занимаются организацией псевдореферендумов. Россия своими руками создает часть доказательной базы для своего наказания", - акцентировала эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области в начале мая российские оккупационные войска намерены провести псевдореферендум для создания так называемой "ХНР". Его рашисты планируют на период с 1 мая по 10 мая.

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