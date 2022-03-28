Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что украинская делегация на переговорах с Российской Федерацией не будет обсуждать проведение референдума.
Об этом Кулеба заявил вечером в понедельник, 28 марта, в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба МИД.
"Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонная. Она подкреплена международным правом, Вооруженными Силами Украины, международными санкциями, которые были применены против России, оружием, которое было ередано и передается Украине для обороны от агрессора", - подчеркнул Кулеба.
Также министр рассказал о ключевых позициях украинской стороны.
"Программа минимум на переговорах в Турции - решение гуманитарных проблем, программа максимум - прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей по этому поводу", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что "пока ни одного принципиального пункта переговоров договоренностей как таковых нет, зато есть обмен мнениями, предложениями и идеями".
"На разных уровнях и в разных форматах продолжаются контакты партнеров Украины с российской стороной, которые направлены на то, чтобы побудить Россию занять более конструктивную позицию", - подчеркнул глава МИД.
"На переговорах в Турции 29 марта не будет обсуждаться вопрос проведения в Украине референдума, потому что это внутреннее дело Украины", - заявил министр.
Напомним, Кулеба признался, что знал о предстоящем нападении России на Украину за несколько часов до него.