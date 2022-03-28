Программа минимум украинской делегации на переговорах в Турции - решение гуманитарных проблем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что украинская делегация на переговорах с Российской Федерацией не будет обсуждать проведение референдума.

Об этом Кулеба заявил вечером в понедельник, 28 марта, в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба МИД.

"Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонная. Она подкреплена международным правом, Вооруженными Силами Украины, международными санкциями, которые были применены против России, оружием, которое было ередано и передается Украине для обороны от агрессора", - подчеркнул Кулеба.

Также министр рассказал о ключевых позициях украинской стороны.

"Программа минимум на переговорах в Турции - решение гуманитарных проблем, программа максимум - прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей по этому поводу", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что "пока ни одного принципиального пункта переговоров договоренностей как таковых нет, зато есть обмен мнениями, предложениями и идеями".

"На разных уровнях и в разных форматах продолжаются контакты партнеров Украины с российской стороной, которые направлены на то, чтобы побудить Россию занять более конструктивную позицию", - подчеркнул глава МИД.

"На переговорах в Турции 29 марта не будет обсуждаться вопрос проведения в Украине референдума, потому что это внутреннее дело Украины", - заявил министр.

Напомним, Кулеба признался, что знал о предстоящем нападении России на Украину за несколько часов до него.

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