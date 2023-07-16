Диктатор заявил, что оккупанты бьются героически и даже переходят на некоторых рубежах в наступление.

Русский диктатор Владимир Путин, который собирался "брать Киев за три дня", на втором году войны положительно оценил ход своей "спецоперации".

Во время общения с одним из своих пропагандистов Путин заявил, что его войска якобы действуют слаженно и результативно на линии соприкосновения.

"Положительно (оцениваю ход "сво" - УНИАН). Войска наши героически на некоторых участках переходят в наступление, неожиданно для противника забирают наиболее выгодные позиции и возвышенности. А все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача с применением стратегических резервов, они не увенчались успехом на всем этапе наступления. Противник успеха не имеет", - сказал Путин.

На уточняющий вопрос, какие сейчас задачи у оккупационной армии на фронте, Путин с улыбкой ответил, что озвучит детали, когда камеры выключатся.

Последние заявления Путина о войне

На фоне заявлений о "положительном ходе сво", Путин разозлился на поставку кассетных боеприпасов для Украины. По его словам, Поставка в Украину кассетных боеприпасов для защиты от российской агрессии, является "преступлением".

Диктатор пригрозил, что в случае поставок в Украину средств защиты, Россия прибегнет к использованию кассетных боеприпасов против украинского народа. Впрочем, россияне с начала вторжения активно запускают такой тип боеприпасов по украинской земле.

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