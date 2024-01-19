Свитан заметил, что даже во времена СССР от атак с воздуха защищали только Москву.

Россияне никогда не смогут закрыть небо над всей территорией РФ, их противовоздушная оборона точечная и более объектная. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Вся Россия полностью открыта для пролета во все стороны. Закрыть эту территорию практически невозможно, там под 10 тыс. км расстояния от северо-западной до юго-восточной границы, поэтому россияне просто никогда в этой жизни не смогут закрыть полностью небо над Россией", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт заметил, что даже во времена СССР от атак с воздуха защищали только Москву. Еще одна зона ПВО проходила в Украине

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"Даже если всю ПВО забрать с нашего фронта, они не смогут перекрыть даже направление Москвы. Мы этим точно будем пользоваться. Нам нужны дальние средства поражения в большом количестве", – констатировал Свитан.

Атаки по России: последние новости

В ночь на четверг, 18 января, сразу две области РФ атаковали дроны. В Минобороны России отчитывались, что один дрон якобы сбили в Московской области, а еще один – перехватили в Ленинградской.

Позже стало известно, что была атакована нефтебаза в Ленинградской области РФ. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин говорит, что по нефтебазе россиян попали дроны украинского производства.

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