Обозреватель не исключил, что россияне могут изготавливать такие дроны.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко прокомментировал появившуюся информацию о том, что в РФ налажено производство дронов-камикадзе Shahed-136.

"Сейчас появился ряд заметок о том, что в Shahed-136 были обнаружены российские запчасти, а сами дроны поменяли структуру корпуса и не только. Из этого были сделаны выводы, что в РФ налажено производство Shahed-136. Налажено или нет, не могу не подтвердить, не опровергнуть, но могу отметить, что последние упоминания о запуске завода разведкой США касались сроков не ранее 2024 года, а готовность его в настоящее время от силы 80%. С другой стороны, это не отменяет факта появления российских запчастей в Shahed-136", - отметил он.

При этом эксперт отметил, что с выводами все же спешить не стоит.

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"После того, как россияне в 2022 получили первые Shahed-136, они сразу же начали их дорабатывать. Сначала пытались добавить блоки ГЛОНАСС, расширяя тем самым зону применения и повышая точность. Затем, с холодами, доработали топливную систему, добавив более надёжные элементы. По сути, россияне модернизировали Shahed-136 за время его применения в боевых условиях", - написал Коваленко.

Он уверен, что значительная часть запчастей Shahed-136 иностранного происхождения и поставляются контрабандой.

"Почему не рассматривается вариант кооперации России и Ирана в производстве дронов-камикадзе и замены некоторых запчастей на российские аналоги, которые напрямую могут поставляться в Иран, без ожидания контрабандных партий? Это в разы повышает производственные возможности сборочной линии. А потому, речь даже если и идёт о сборке Shahed-136 в России, то пока никак не в серийном масштабе, а, скорее, как прототипы. Хотя, куда вероятнее, что сборка серийных масштабов с российскими запчастями может быть уже налажена в Иране", - считает эксперт.

РФ производит свою версию дронов Shahed - что сообщалось

Как писало СNN, Россия начала проявлять попытки изготовить собственную версию иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

Отмечалось, что исследователи обнаружили, что дроны, обозначенные словом "Герань", которыми россияне били по Украине, все же не являются российскими. Они были моделями Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства.

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