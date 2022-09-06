По убеждению эксперта, интенсивное вмешательство политики в военный процесс чаще всего заканчивается тотальным провалом.

Новые чистки среди российского генералитета свидетельствуют о том, что политические цели РФ в Украине преобладают военным планированием.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Эксперт соглашается, что генерал – это мозг, руководящая и координирующая сила. Однако, немало российских генералов "вряд ли заслужили эти должности именно благодаря своим деловым чертам".

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"Когда критерием становится лояльность, патриотизм, патернализм и тому подобное, довольно часто на эти должности попадают люди, которые, цитируя классика, "давно превзошли уровень своей некомпетентности". Но даже если предположить, что отдельные из них действительно профессионалы и ведущие полководцы, то еще одна особенность этого конфликта – это то, что условно политические цели в отношении Украины доминируют над военным планированием. Интенсивное вмешательство политики в планирование военных операций почти всегда приводит к провалу военных",- подчеркнул Мельник.

Как замечает эксперт, после поражения начинается поиск виновных, потому что "признать, что политические указания были неверными, политики не могут". Виновных ищут на уровне исполнителей.

"Следовательно, сейчас будет поиск виновных. Хорошая новость в этом – это то, что их преемники вряд ли будут лучше тех, на чье место их поставят", - отметил эксперт.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

В число отстраненных генералов входят командующий воздушно-десантных войск генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группы войск генерал армии Александр Дворников, который также некоторое время исполнял обязанности главного оперативного командующего.

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