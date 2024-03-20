На данный момент для многих мужчин повестка - едва ли не главнейшая "страшилка".

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал, каким образом Украина должна изменить подход к мобилизации, учитывая, что красивые видео и воодушевленные речи - не действуют. Украинцы знают, что многие из них могут погибнуть на фронте.

В интервью Liga.net военный признал, что в армии есть брак пехоты, и что немалое количество бойцов, по итогам двух лей войны, не способны воевать с оккупантами - погибшие и раненые есть даже на уровне командиров. Поэтому сейчас остро стоит вопрос рекрутинга. Его старается проводить и батальон Филимонова.

"С рекрутингом в стране есть проблемы, за каждого бойца нам приходится бороться... Это трудный путь. Но пришедшие добровольно бойцы - эффективнее, лучше тренируются", - заявил он.

Видео дня

По словам Филимонова, в "Да Винчи" готовят бойцов абсолютно разного возраста: есть ребята по 18-19 лет, которые ждут совершеннолетия, чтобы пойти на войну; есть спортсмены; есть мужчины постарше, под 50 лет.

"Одному - 58 лет. Человек разбирается в технике и, в принципе, мы его уже видим в подразделении, потому что он пришел на конкретную должность", - сказал он.

Также в батальон просятся женщины, и многие из них хотят заниматься боевой работой. Филимонов говорит, что их даже больше, чем нужно. Хотя лично он не разделает мнение о том, что женщине на боевой должности есть место. "Есть много объективных и субъективных причин, почему этого не следует делать", - пояснил он.

Филимонов заявил, что в "Волках Да Винчи" ищут не сколько пехоту со штурмовиками - он как командир заинтересован в наборе саперов, операторов БпЛА, танкистов, артиллеристов и других украинцев, мотивированных учиться на профессионалов.

Военный считает, что в вопросе мобилизации важнее не количество, а качество. Любой солдат будет чувствовать себя увереннее, зная, что его спину прикрывает специалист-артиллерист - то есть огневая поддержка, не позволяющая оккупантам приблизиться. Другими словами, подразделения обеспечения - главный приоритет мобилизации. Туда должны брать людей с мотивацией, считает Филимонов.

"Поэтому в первую очередь нужно обеспечить приток к силам обороны именно специалистов. И пусть пехота будет немного худшего качества, и даже меньше мотивирована, чем подразделения обеспечения. Поэтому на ту мобилизацию, которую проводит государство, мы тоже полагаемся", - сказал он.

Филимонов сравнил подход к мобилизации с визитом к дантисту: выбирая врача, лечащего тебе зуб - будешь смотреть на наилучших, тех, у кого есть опыт, оборудование и прочее. Вот только для человека, идущего лечить зубы, это боль – на час. А для бойца, который идет воевать, - это жизнь и здоровье, акцентировал он.

Важно, чтобы каждый украинцев в своем командире видел опору, ощущал заботу и доверие.

"Какое бы красивое видео вы не сняли или сказали горячую речь - это не будет действовать на людей, которые знают, что могут прийти и, вероятнее всего, погибнут", - сказал он.

Командир батальона "Волки Да Винчи" поставил себя на место гражданского: "Если бы я сейчас был гражданским, то в какие-то подразделения с удовольствием пошел даже пехотинцем, а в другие не пошел бы на ни какую должность", - уточнил он.

Военный рассказал, сколько людей критически нужно мобилизировать

Ранее тему мобилизации также комментировал экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий. Он назвал необходимый критический минимум людей, который Украина должна призвать в армию. Речь идет о 500 тысячах мужчин, уточнил он. Такое количество нужно еще на "позавчера", пояснил Дикий.

Он назвал процесс рекрутинга в Украине печальной историей, в которой страна не просто наступает на знакомые нам грабли - она на них танцует.

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