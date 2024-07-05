Местные власти молчат об этом.

Этой ночью был поражен российский военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (в/ч 75387) в Краснодарском крае.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах, регион атаковали не только беспилотные летательные аппараты, но и две ракеты. В результате атаки ранения получил один российский военнослужащий.

Местные власти и Минобороны умалчивают, что в атаке были задействованы ракеты, добавили журналисты.

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Детали атаки на Краснодарский край

УНИАН сообщал о ночной атаке на Краснодарский край. Напомним, что из Приморско-Ахтарска российские захватчики регулярно запускают "шахеды" по Украине.

Российское министерство обороны заявило об уничтожени 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Приморско-Ахтарске ПВО сбили несколько беспилотников, падение обломков привело к повреждению гражданских объектов.

Позже он сообщил о повреждении трехэтажного многоквартирного дома и "нарушении работы" энергоподстанции, питающей значительную часть города. Госпитализировали 6 человек, в том числе двоих детей. Утром губернатор сообщил, что 6-летняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений.

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