Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина ничего не нарушила, когда применила беспилотник Bayraktar для самозащиты на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивлен, что в Министерстве иностранных дел Германии не отреагировали на применение российскими оккупантами запрещенных Минскими договоренностями гаубиц, которые должны быть отведенными на определенные расстояния от линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время совместной онлайн пресс-конференции с федеральным советником, вице-президентом и главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

Глава МИД прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Германии, высказанное 27 октября, об обеспокоенности из-за усиления боевых действий на Донбассе и о применении украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar.

"Первое: Украина ничего не нарушала. Второе: мы придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту. Третье: на месте партнеров я бы был в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - гораздо ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями", - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеБоевики на Донбассе ранили двух украинских военных"Так вот, когда почему-то гаубицу подсовывают к линии разграничении и обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, - то этот факт остается без должной оценки. Мы общаемся с нашими немецкими коллегами. Мы не сомневаемся в том, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и пытаются помочь нам прекратить российскую агрессию против нашего государства, то мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны предоставляться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда они являются объективными и позволяют целевой аудитории этих оценок правильно воспринять эту ситуацию", - заявил глава МИД.

Украина впервые применила турецкий беспилотник

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Позже Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона Bayraktar против оккупантов.

Автор: Виталий Саенко