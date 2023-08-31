В результате российского обстрела из автоматического оружия на месте погибли мужчина с женой и их 15-летняя дочь.

Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым убийствам гражданского населения во время оккупации Киевской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником является старший лейтенант Вадим Овчинников - командир разведывательного взвода разведроты 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ.

Установлено, что его подразделение принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района.

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В спецслужбе проинформировали, что на период временной оккупации населенных пунктов российский командир вместе со своими подчиненными на бронетехнике объезжали территорию для запугивания местных жителей.

Отмечается, во время одного из таких "рейдов" в начале марта 2022 года Овчинников приказал открыть огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими, которые двигались навстречу вражескому БМП. В пострадавших авто находилась украинская семья, которая пыталась выехать из Севериновки в Умань Черкасской области.

"В результате российского обстрела из автоматического оружия на месте погибли мужчина с женой и их 15-летняя дочь. Выжить удалось лишь младшей 9-летней дочери. По данным следствия, преступный приказ на расстрел местных жителей выполняли 5 подчиненных Овчинникова: младший сержант Михаил Жаркий; ефрейтор Алдар Гарматаров; ефрейтор Сергей Зварычевский; ефрейтор Артем Беликов; рядовой Иван Нагуманов. Кроме того, преступления этих оккупантов подтвердил один из российских военнопленных, который на время расстрела украинской семьи находился в одном районе с подразделением Овчинникова", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем шестерым военным преступникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, Соединенных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Военные преступления российских оккупантов

Ранее СБУ установила личности пятерых российских захватчиков, которые причастны к массовым убийствам гражданского населения Киевщины во время оккупации региона. Они являются военнослужащими 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Так, в начале марта 2022 года старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района, в результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

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