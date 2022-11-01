Президента России высмеяли в сети за высказывание о якобы украинских подводных аппаратах, начиненных сотнями тонн взрывчатки.

Президент РФ Владимир Путин опозорился - приписал Украине 6-метровые подводные аппараты с 500 тоннами взрывчатки, которые якобы могут уничтожить корабль.

Российский лидер на пресс-конференции в понедельник, 31 октября, намекнул, что якобы украинская сторона может попасть таким аппаратом в корабль с зерном, а "виновна" будет Россия.

"Послушайте, я не знаю, Минобороны (России - Ред.) давало это или нет: это же не шутки - вот эти подводные аппараты шесть метров длинной и, по-моему, 500 тонн там взрывчатки… ну, попадет… - там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы…", - говорил он.

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Российского лидера высмеяли в сети. "Ну, 500 тонн взрывчатки - это примерно 6-7 железнодорожных вагонов. И как оно влезло в шестиметровую подводную лодку? Он что сегодня укол пропустил?", - написал в Twitter пользователь Valentine's+.

"Чего уж мелочиться... Сказал бы - 12 м и 1 000 т... Пипл схавает. Как и фрегатик схавал, жаль, не проглотил...", - написал в Telegram Евгений Павлович.

"Он просто 40 метров в ширину, он забыл сказать", - потроллил президента РФ Андрей.

Взрывы в Севастополе 2022 - самые важные новости

Российские власти захватили украинский Крым в 2014 году и превратили полуостров в свою военную базу. Захват Крыма Россией не признал почти весь мир. Позже - рано утром 24 февраля 2022-го, РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

29 октября заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что в Крыму - в Севастопольской бухте - взорвались четыре корабля Черноморского флота РФ, в частности, флагман - фрегат "Адмирал Макаров", и десантный корабль.

Российская сторона назвала случившее "терактом" и утверждала, что Украина атаковала ЧФ беспилотниками. В России также сообщили, что был только немного поврежден морской тральщик "Иван Голубец".

Власти РФ после инцидента заявили о выходе из "зернового соглашения", благодаря которому через Черное море осуществлялся экспорт украинской агропродукции.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк cказала, что взрывы в Севастопольской бухте могли случиться из-за неудачного запуска ракет противовоздушной обороны.

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