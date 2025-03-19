Российский диктатор проигнорировал предложение Трампа о прекращении огня на 30 дней.

Президент России Владимир Путин проигнорировал предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на 30 дней, поскольку это ему не выгодно, но его беспокоит возможность Украины бить по энергетической инфраструктуре РФ.

Об этом сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, Путин фактически сорвал выполнение этапа, предложенного американцами, о прекращении огня на 30 дней.

"Американцы фактически почти ничего не получили, кроме энергетики. Путина это очень беспокоит, потому что у Украины растут возможности для ударов по России - для дронов уже дальность не 2,5 тысячи километров, а 3 тысячи, а также растет их мощность", - отметил Романенко.

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Он напомнил, что Украина уже имеет ракеты "Длинный Нептун", которыми наносит удары по РФ.

"Его это беспокоит, он хочет каким-то образом это остановить. В то же время прекращение боевых действий он не поддерживает по сути, хотя по форме он говорить может все, что захочет, потому что Путин стремится захватить, пока имеет наступательный ресурс, как можно больше территорий. Чтобы на дальнейшие этапы переговоров выходить с более прочной позицией. Поэтому в целом на предложение Трампа о прекращении огня он не пошел", - сказал Романенко.

Эксперт отмечает, что вчера россияне били по украинской инфраструктуре, но при этом запускали какие-то фейки, что они якобы сбивали свои же дроны в связи с тем, что были договоренности между президентами США и РФ. По его словам, ответ россияне за свои действия получили - это были удары по объектам в оккупированном Крыму. При этом Зеленский сказал, что если Россия будет нарушать договоренности, то Украина будет отвечать.

Романенко считает, что на сегодня есть технические возможности, хоть не на 100%, чтобы проконтролировать действия двух сторон по выполнению решения о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Есть средства радиолокационные, радиотехнические, различные разведки, которые будут фиксировать соответствующие действия противоположной стороны". Но если одна сторона нацелена на то, чтобы разрушать, то только желанием Трампа и Украины этот вопрос не закрывается. Ведь это должна быть деятельность с двусторонним движением", - добавил он.

Другие детали относительно договоренностей с россиянами

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский имел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский отмечает, что одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Он сообщил, что поддержал этот шаг. По его словам, американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение.

При этом отметил, что продолжается работа над тем, чтобы это произошло и это шаги необходимые для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня.

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