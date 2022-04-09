Эвакуация жителей Лозовой и Барвенково продолжается.

Предпосылок для эвакуации жителей Харькова пока нет.

Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов после заседания Штаба обороны.

"Сейчас предпосылок для организованной эвакуации жителей Харькова нет. Продолжаем эвакуировать жителей Лозовой и Барвенково", - отметил он.

По информации Синегубова, с заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко и народным депутатом Давидом Арахамией, которые сегодня были в Харькове, был обсужден пакет опций для восстановления области.

Он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать жилые районы города Харьков и гражданскую инфраструктуру области.

"Сегодня по дороге до Дергачей подорвалась на мине бригада энергетиков, которая спешила ликвидировать последствия обстрелов. Двое работников ранены и госпитализированы", - сообщил председатель ОВА.

Минувшей ночью, по словам Синегубова, продолжалась ликвидация поврежденного обстрелами газопровода. Крупнейшее предприятие ТЭЦ-5 было переведено на альтернативное питание, чтобы бесперебойно подавать носитель. Работы над стабилизацией системы продолжают.

Ранее УНИАН уже сообщал, что рашисты устроили пыточную в оккупированном селе на Харьковщине. Оккупанты сожгли заживо ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: