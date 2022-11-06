Сергея, несмотря на тяжелые ранения, отправили на 10 дней в Еленовскую колонию.

Жену 41-летнего военнослужащего Сергея с позывным "Таксист", который оборонял Мариуполь, шокировало состояние мужа после российского плена.

Как рассказал Сергей "Радио Свобода", в плен к русским он попал 16 мая - вместе с первой группой тяжелораненых защитников Мариуполя, которые находились в медицинском бункере "Азовстали".

"Все это время были постоянные бомбардировки. Я из бункера не выходил. Русская разведка хорошо работала. Они знали, где какие бункеры. Пробивали их. Слабыми бомбами не смогли, а потом мощными. Наш бункер пробили, завалило операционную. К счастью, внутри не сработало фугасное устройство, потому что все бы уничтожило внутри. Просто упала ракета. Четверых ребят засыпало бетоном, они уже выздоравливали, должны были вернуться в строй, а стали тяжелоранеными; а четверо 4 ребят погибли. Морально очень тяжело. Верили в то, что нас спасут. Нам приказали выходить в плен", - сказал "Таксист".

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Сергея, несмотря на тяжелые ранения, отправили на 10 дней в Еленовскую колонию.

"Они обещали, что по больницам развезут раненых. Но привезли в тюрьму. Приехали, опять обыск, все, что было, забрали. У меня ничего не было. У кого был спальник или каремат, то не забирали. Мы потом делились, кто спал на бетоне. Рука была подушкой. Ходили в столовую. Я не хотел оставаться в бараке, потому что надо было двигаться. Но это было издевательство, потому что еда была очень горячая, давали 30 секунд, чтобы съесть кипяток. Две-три ложки - и все. Ломтик хлеба размером с палец. Встал и взял хлеб, выстроились, руки за спину и бегом. Били ребят. Хорошо, что я почти не видел того всего издевательства из-за отсутствия зрения. К раненым еще так себе отношение, только морально очень сильно давили: что никто нас не обменяет, никаких обменов не будет, что все о нас забыли", - поделился Сергей.

После Еленовской колонии мужчину доставили в больницу в оккупированном Донецке, но и там не лечили: "Никакой медицинской помощи не было, перебинтовывали раз в четыре дня тем самым бинтом, в крови и в грязи, какая-то мазь. Из палаты выходить запрещали. Питание там было не больничное, а черт знает что, порции маленькие, но уже не спешили есть: 100 граммов воды и картошки в лучшем случае. С водой вообще большие проблемы: в палате 7 человек и полтора литра воды в сутки, как хотите, так и делите".

Из плена Сергей вернулся в том же рабочем наряде, который дали ему ребята на "Азовстали", когда попал в плен. В неволе он находился с 16 мая по 29 июня и за полтора месяца в русском плену похудел на 30 килограммов.

Жена Ольга при встрече не узнала мужа.

"Я не думала, что до такого уровня можно похудеть. Он был такой худой!.. Это были кожа и кости. И такого цвета ... ведь человек столько времени находился без свежего воздуха. Его выводил сосед по палате. А я не понимала, где мой муж. Я испугалась, думала, какая-то болезнь. Знала, что он не видит, что нет руки, но к такому внешнему виду я была неготова", - сказала она.

Сергей на правый глаз не видит вообще, на левом зрение ‒ 70% . В обоих глазах остались осколки. Он ожидает протезирования руки. Ежедневно тренируется и выдумал приспособления для занятий на скакалке.

"Когда-то хотел сбросить лишний вес, а в плену так потерял ее, что позвоночник чувствовал через живот. Не видел, но ощущение рук показывало, что ничего нет. То, что руки нет, не мешает заниматься. Ничего сложного в жизни не бывает, если стремишься к победе. А мы победим. Россия ‒ это обычный террорист", - добавил военный.

Обмены пленными из РФ

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена возвращено 808 человек.

В частности, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

По информации Министерства внутренних дел, среди них были 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Также среди освобожденных - 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью. Кроме того, были освобождены пятеро командиров, которые будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

3 ноября в рамках обмена удалось освободить из российского плена 107 украинских бойцов.

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