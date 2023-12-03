Александр Немков отметил, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий.

Армия Российской Федерации может снова пойти на Киев. Украинцы должны быть готовы к такому сценарию.

"Воевать можно по-разному и быть полезным армии тоже. Это не обязательно, что это все взяли поголовно штык и побежали просто. Все должны обладать определенными навыками, которые будут полезны в армии. Потому что мы не знаем, как завтра обернется ситуация на фронте. Мы не знаем, подойдут ли снова к границам Киева. Такое тоже возможно в принципе на сегодняшний день, к сожалению. Если наши люди будут не готовы к таким событиям, то будет результат, который мы видели в Буче", - рассказал украинский разведчик Александр Немков в интервью ТСН

По его словам, мужчины должны быть готовы, что им придется заменить кого-то на фронте. При этом военный подчеркнул, что всем нужно освоить, например, как обращаться с оружием и пройти курсы парамедика.

Видео дня

"Совершенно каждый человек, я считаю, у него должна быть определенная культура обращения с оружием. Женщинам это тоже не помешает, там ничего тяжелого нет. Два или четыре высших образования здесь не нужно. Какие-то навыки парамедика, элементарные вещи, которые человек должен уметь. Мужчины должны быть готовы, что им придется когда-нибудь кого-то заменить. Может, этого не будет, но такое возможно", - отметил разведчик.

Война с Россией - что ждет Европу

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что у стран на восточном фланге НАТО есть всего три года для подготовки к нападению Россию. Российская военная промышленность работает в три смены и может за этот период отстроить свой потенциал.

Вас также могут заинтересовать новости: