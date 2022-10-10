Вооруженные силы РФ обстреляли Славянск из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В результате российского обстрела Славянская погибли четыре человека и ранен 12-летний ребенок.

Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, вооруженные силы РФ обстреляли Славянск из зенитно-ракетного комплекса С-300. Под прицел оккупантов попал частный сектор города - четыре человека погибли, двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели достали тела двух женщин и мужчины. 12-летнего мальчика, который также находился в этом доме, в момент обстрела ударной волной вынесло на улицу, что и спасло ему жизнь. Сейчас ребенок с переломами ребер находится в больнице", - отмечается в сообщении.

Всего повреждены шесть жилых домов и хозяйственных сооружений. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов.

Напомним, о ночном обстреле города сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

Оккупация Донетчины: что стоит знать

За несколько дней до полномасляного вторжения в Украину, 21 февраля 2022 года, Россия признала "ДНР" как "независимое государство". Россия декламировала, что "ДНР" признано в границах области, и заявляла о планах захватить регион полностью.

Враг надеялся захватить область в июне, затем – в сентябре, впрочем ему не удалось. До начала контрнаступления ВСУ, Украина контролировала 45% территории области. Уже по состоянию на 26 сентября – 50% территории.

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