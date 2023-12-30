В украинском государстве может расшириться круг лиц, которые будут иметь право раздавать повестки лично под подпись, подчеркнула эксперт.

Мобилизация в Украине 2023 продолжается по старым правилам, но позже мобилизационные процессы могут проходить по-новому. В частности, власти хотят ввести новации в процессе раздачи повесток.

В проекте закона о мобилизации отмечается, что мужчинам могут вручать повестки лично под подпись и через электронный кабинет призывника, поделилась информацией с "РБК-Украина" адвокат Екатерина Анищенко. Эксперт отметила, что в случае принятия законопроекта, круг лиц, имеющих право вручать повестки лично под подпись, расширится.

"...повестку сможет вручать либо работник полиции, либо представитель военкомата (новое название - территориальные центры комплектования и соцподдержки, - Ред.)... Новыми изменениями предлагается, чтобы работники ЖЭКов, главы ОСМД и другие также вручали повестки под личную подпись. Это предлагается путем внесения изменений в закон Украины "О местном самоуправлении", чтобы обеспечить явку лиц призывного возраста", - отметила собеседница.

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Мобилизация в Украине - сегодня это стоит знать

Сейчас вручать повестки могут, когда есть два уполномоченных лица - работник военкомата и работник полиции. Кроме того, повестку имеют право вручать работники ЖЭКов, главы ОСМД и работодатели, имеющие соответствующее распоряжение руководителя военкомата.

25 декабря стало известно, что Кабинет министров внес в Раду проект закона об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. В частности, в документе предлагается уменьшить призывной возраст украинцев с 27 до 25 лет.

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