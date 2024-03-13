Враг пошел в неудачный штурм и поплатился.

Легион "Свобода России" показал фрагмент контактного боя с россиянами на их территории.

Как отмечается в Telegram-канале легиона, контакт с врагом произошел утром 13 марта во время рейда в приграничные регионы РФ.

"Путинские войска пытались зайти с тыла, но штурмовики Легиона отбили атаку и ударили в ответ. По потерям противника - сможем сказать позже, но визуально - мы их потрепали", - говорится в сообщении.

Рейд на территорию России

Утром бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский рассказал, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях. По его словам, официальная Москва пока молчит, как обычно делают вид, что ничего не происходит.

Он отметил, что бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили перейти российскую границу из Украины, и именно таким образом - с оружием - "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

В Сибирском батальоне же сообщили, что россияне не ожидали атаки. В частности, вражеские военные в спешке оставили свой командный пункт и убежали.

Сегодня стало известно, что бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский пункт управления во время рейда на территорию РФ.

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