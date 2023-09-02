Потери России в Украине увеличились, поделились в ГУР.

Потери России в Украине серьезно возросли - на временно захваченной россиянами части Луганской области возле города Сватово украинские разведчики и воины отдельного отряда спецназначения "Омега" ликвидировали три единицы вражеской военной техники.

Противник понес серьезные потери в среду, 30 августа, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины и показали яркое видео, на котором изображено уничтожение техники противника.

По данным ГУР, оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Бук", пуско-заряжательную установку ЗРК 9К37 и станцию обнаружения целей 9С18 "Купол".

"Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе", - добавили в разведке.

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Утром 2 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики за прошедшие сутки тщетно пытались наступать на ряде направлений, в частности, возле Новоселовского Луганской области (Купянское направление), а также на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Украинские воины наносят РФ очень серьезные потери. Общие потери врага на 2 сентября 2023 года примерно составляют 264 тыс. 60 оккупантов. Кроме того, противник потерял 501 средство ПВО.

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