Мастерски сработали экипажи ударных беспилотных авиационных комплексов.

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают технику российских оккупантов на фронте.

ССО опубликовали видео своей работы в Telegram. "Хорошие новости с передовой - благодаря ССО у россиян стало меньше танков. Во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику.

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Ранее во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили замечательную цель - местонахождение российских экипажей БПАК ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.

За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах ряда населенных пунктов.

Кроме того, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку. Наши воины отразили три атаки врага.

Стоит отметить, что Россия несет огромные потери на украинской земле. Общие потери врага на 18 октября составляли примерно 290 050 человек. Также ликвидирован, в том числе 4 981 вражеский танк.

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