Пограничники Луганского отряда приземлили вражеский беспилотник.

В Луганской области пограничники "затрофеили" беспилотник российских захватчиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. "10-й за неделю российский беспилотник "упал" на правильный путь: пограничники Луганского отряда приземлили вражеского шпиона", - говорится в сообщении.

Теперь беспилотник будет работать в пользу защитников Украины.

Видео дня

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это надо знать

Утром 27 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши воины на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях за сутки отразили более 60 атак со стороны противника.

Враги в Украине несут очень серьезные потери. Потери врага составляют примерно 171 160 захватчиков. Кроме того, ликвидированы 2 216 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: