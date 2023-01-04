Противник потерял пять единиц автомобильной техники и беспилотники, отметили в МВД.

Спецназовцы Национальной гвардии с начала года уничтожили 12 вражеских боевых машин пехоты в Донецкой области.

Противники пытаются использовать БМП для прорыва обороны украинских воинов, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

"Благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки, БПЛА и взаимодействия с другими подразделениями Сил обороны, с начала года уничтожено 12 БМП...", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ликвидировано пять единиц автомобильной техники противника и два БПЛА.

Ситуация на Донбассе - что надо знать

4 января утром Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг сосредоточивает усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и пытается улучшить свое тактическое положение на Авдеевском, Купянском и Лиманском.

Также в Генштабе отметили, что на Донбассе защитники Украины отразили атаки россиян возле 10 населенных пунктов.

Позже стало известно, что потери России в Украине возросли более чем на 700 человек и составляют около 108 910 захватчиков. Кроме того, на нашей земле уничтожены 6 106 вражеских боевых бронированных машин.

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