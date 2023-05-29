Противник разместил военный объект в лесу на Лиманском направлении, отметили в ГПСУ.

В Донецкой области беспилотники украинских пограничников в лесу обнаружили военный объект российских захватчиков, который был тщательно замаскирован, и его ликвидировали бойцы Вооруженных сил Украины.

На Лиманском направлении был уничтожен вражеский склад боеприпасов, говорится в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. "...Бавовна в Донецкой области: "Где русский склад? - А нету!" - отметили в ГПСУ.

Пограничники добавили, что после того, как военный склад противника обнаружили беспилотники, по нему ударила артиллерия нашей армии.

"На Лиманском направлении дроны пограничников "увидели" тщательно замаскированный военный склад оккупантов. Здесь, в леску, рашисты решили прятать свои боеприпасы. Бесполезно. Аэроразведка ГПСУ сработала на отлично, да и артиллерия ВСУ не промахнулась. Итак, склада нет - и вопросов нет. Хотя... судя по снятой детонации, вопрос все же был: "Где байеприпасы?" - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 29 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг впервые за долгое время пошел в атаку на Шахтерском направлении. Кроме того, противники продолжают атаковать защитников нашего государства на Купянском направлении, где активизировались только в последние дни. Также было жарко на Бахмутском направлении и возле Марьинки.

Россияне на нашей земле несут огромные потери. Потери России в Украине на 29 мая составляют 207 030 оккупантов. Кроме того, уже уничтожено 1056 вражеских крылатых ракет.

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