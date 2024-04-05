Кремль скрывает число погибших, но статистика соцобеспечения свидетельствует о 30% увеличении числа мужчин с инвалидностью.

В первый год войны на Украине более полумиллиона российских мужчин были признаны инвалидами, согласно официальным данным, что намекает на тяжелые последствия вторжения. Кремль скрывает число погибших, но статистика социального обеспечения страны свидетельствует об огромном количестве раненых.

"Только по данным российской пенсионной статистики, с 2022 по 2023 год число мужчин в возрасте от 31 до 59 лет с инвалидностью увеличилось на 30%, или на 507 000 человек", - цитирует высокопоставленного представителя НАТО издание The Times.

По оценкам независимых российских СМИ и Пентагона, число погибших на российских фронтах составляет от 66 000 до 88 000 человек.

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При этом разведка НАТО утверждает, что атаки Украины снизили возможности России по переработке нефти по меньшей мере на 10%, и что, несмотря на нехватку боеприпасов, креативность украинских военных осложняет жизнь Путину.

"Они наносят финансовые удары по России и влияют на внутренний рынок топлива. В марте мы наблюдали значительное увеличение импорта бензина из Беларуси", - сказал чиновник. "С точки зрения ущерба, забастовки, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, возможно, более 15%".

Кампания наносит удар по способности Путина наращивать валютные доходы, но тревожит США, потому что якобы удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть или вызвать ответные меры за то, что Украина осмелилась нанести удар по целям на российской территории.

"Россия даже ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренние цены", - сказал представитель НАТО. "Российские чиновники заявили, что, возможно, им даже придется увеличить экспорт сырой нефти, поскольку они не смогут перерабатывать столько, сколько обычно".

Из-за западных санкций России трудно заменить нефтеперерабатывающее оборудование, а налеты беспилотников впечатлили НАТО своей дальностью и эффективностью.

"Самые дальние объекты, которые были атакованы, сейчас находятся на расстоянии более 1000 километров. Это действительно подчеркивает их досягаемость", - сказал чиновник. "Все меньше и меньше таких объектов российской энергетически важной инфраструктуры остаются в безопасности от потенциальных ударов, которые оказывают все большее воздействие".

Несмотря на позитивные нотки, разведка в отношении Украины настроена пессимистично: официальные лица предупреждают, что прорыв России становится все более вероятным, поскольку республиканцы продолжают блокировать помощь США в размере 60 миллиардов долларов.

Потери России в Украине - последние новости

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери Российской Федерации по состоянию на 5 апреля 2024 года составили уже 445 900 оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили тысячи единиц различной российской военной техники.

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