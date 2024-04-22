Также "отминусовано" 17 артиллерийских систем, 15 танков и бронемашин, средство ПВО, около 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Войско оккупантов за сутки уменьшилось на 730 человек и сейчас потери РФ в Украине пересекли отметку в 460 тысяч.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили: личного состава - около 460260 (+730) человек", - сообщил сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За сутки также ощутимо увеличилось количество уничтоженной техники россиян, в частности:

Видео дня

артиллерийских систем - до 11736 (+17 единиц за минувшие сутки);

танков - до 7236 (+7);

боевых бронированных машин - до 13904 (+8), средств ПВО - 768 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - до 15812 (+27);

специальной техники - 1934 (+8) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - до 9384 (+5).

Как известно, также враг потерял во время полномасштабной войны в Украине 1046 РСЗО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров, одну подводную лодку.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений, враг продолжает пытаться прорвать оборону ВСУ.

В частности, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Лиманском и Авдеевском направлениях враг атаковал 17 и 16 раз. На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак. Продолжались бои также на Ореховском и Херсонском направлениях.

Отмечалось, что украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вас также могут заинтересовать новости: