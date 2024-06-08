Прошлой ночью Воздушные силы сбили девять "шахедов" и одну ракету Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили еще более 1200 российских оккупантов, пришедших с войной на нашу землю.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили более 517 тыс. (+1210 за сутки) человек.

Кроме того, ВСУ уничтожили немало вражеской техники:

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танков - 7843 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 15105 (+9),

артиллерийских систем / artillery systems - 13533 (+36)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10945 (+59),

крылатых ракет - 2277 (+7),

средств ПВО - 834 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 18484 (+68),

специальной техники - 2248 (+10)

Также за время полномасштабного вторжения РФ было уничтожено 1095 РСЗО, 357 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров, 1 подводная лодка.

Также в Генштабе отметили, что в течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением шести ракет и 39 авиационных ударов с применением 52 КАБов, задели 461 дрон-камикадзе.

В частности, в ночь на 8 июня враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области, осуществил пуски 13-ти ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск - РФ, мыс Чауда - Крым.

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять "шахедов" и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине - что известно

Ранее правитель РФ Владимир Путин заявил, что ежемесячно в Украине погибает около 5 тысяч российских солдат. Учитывая стандартное соотношение раненых к убитым как три к одному, то еще есть 15 тысяч раненых ежемесячно.

Хотя аналитики ISW не могут точно подтвердить эти данные, это количество совпадает с нижней границей сообщений Украины о потерях захватчиков. Так, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк еще в начале мая заявлял, что российские войска ежемесячно теряют от 25 до 30 тысяч убитыми и ранеными.

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