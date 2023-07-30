Силы обороны Украины двигаются вперед на Таврическом направлении, отметил Александр Тарнавский.

За последние сутки на Таврическом направлении фронта потери российских войск убитыми и ранеными составили более двух рот, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны двигаются вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - отметил он.

По его словам, уничтожены 20 единиц военной техники противника:

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"В частности, 2 танка, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артиллерийские системы и минометы, малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник" и автомобильная техника. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага".

Потери России в Украине на 30 июля - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 245 тысяч 700 человек личного состава. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 480 российских захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла на поле боя в Украине не менее: 4 тысячи 205 танков, 8 тысяч 178 боевых бронированных машин, 4 тысячи 795 артиллерийских систем, 698 РСЗО, 459 средства ПВО, 315 самолетов, 311 вертолетов.

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