Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, как продвигается борьба с войсками РФ на Купянском направлении, где россияне продолжают нести потери в живой силе и технике. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отметив, что на востоке пока остается два активных направления - это Бахмутский и Лимано-Купянский.
Так, на Лимано-Купянском за сутки враг дважды пытался атаковать позиции украинских войск в районе Синьковки и активно использовал штурмовую авиацию - было осуществлено 18 авианалетов.
"404 раза нанес удары разными типами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня. Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения", - сообщил Череватый.
Кроме того, уничтожен был вражеский танк Т-72 и четыре боевые машины пехоты БМП-1.
"Что характерно, на этом направлении мы видим, что враг применяет много устаревшей техники. БМП-1 - это старая модель, которая до войны была снята у врага с вооружения", - отметил спикер.
Также, добавил он, уничтожены были вражеские боевая машина десанта, гаубица, беспилотник, три полевых склада с боеприпасами и восемь грузовиков.
На вопрос, можно ли говорить, что в Купянске оккупанты повторяют свою Бахмутскую тактику, Череватый отметил:
"Определенные элементы - да. В частности, об этом говорил командующий в интервью, что они задействуют так называемые роты "Шторм-Z". Это реплика на подразделения "Вагнера", возможно, даже менее удачная. Потому что у "Вагнера" были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области".
Так, добавил он, "Шторм-Z" готовится намного быстрее, но элемент, который набирается к нему, похож, - это, как правило, люди из тюрьмы, те, у кого есть криминальное прошлое, или же те, кто подписывают контракті под давлением правоохранительных органов.
На Бахмутском направлении, отметил Череватый, инициатива остается за Силами обороны Украины.
"Враг сопротивляется нашим действиям: 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. Всего произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 - ранены", - сообщил он.
Кроме того, уничтожены были вражеская боевая машина пехоты, миномет "Тюльпан", три самоходные артиллерийские установки, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов и четыре беспилотника.
На вопрос о динамике событий на Бахмутском направлении, Череватый отметил:
"Динамика такова, что мы уже который неделю подряд освобождаем Бахмутскую землю. Постепенно, поступательно, не бросаясь в лобовые атаки, максимально нанося... мощные потери врагу в личном составе и технике".
В то же время враг, добавил спикер, больше всего пытается сохранить свои позиции, поэтому маневрирует, усиливает свои подразделения, которые несут постоянные потери, всем, чем может.
"Это как профессиональными подразделениями, типа Воздушно-десантных войск врага, пехотой, танками или боевым армейским резервом или территориальными войсками. Или даже частными военными компаниями. То есть делает все, чтобы сохранить свои позиции", - сказал Череватый.
РФ бросает на штурм Купянска зэков - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне бросают на штурм отряды заключенных с целью прорыва обороны ВСУ и повторного захвата Купянска.
На Лиманском направлении, отметил он, враг перегруппировывается, заменяет части, потерявшие боеспособность в результате потерь, и не оставляет планов относительно новых наступательных действий.
В то же время, по словам Сырского, на Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.