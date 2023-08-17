Сообщается, что на Бахмутском направлении инициатива остается за Силами обороны Украины, поэтому захватчики делают все, чтобы сохранить свои позиции.

Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, как продвигается борьба с войсками РФ на Купянском направлении, где россияне продолжают нести потери в живой силе и технике. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отметив, что на востоке пока остается два активных направления - это Бахмутский и Лимано-Купянский.

Так, на Лимано-Купянском за сутки враг дважды пытался атаковать позиции украинских войск в районе Синьковки и активно использовал штурмовую авиацию - было осуществлено 18 авианалетов.

"404 раза нанес удары разными типами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня. Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения", - сообщил Череватый.

Кроме того, уничтожен был вражеский танк Т-72 и четыре боевые машины пехоты БМП-1.

"Что характерно, на этом направлении мы видим, что враг применяет много устаревшей техники. БМП-1 - это старая модель, которая до войны была снята у врага с вооружения", - отметил спикер.

Также, добавил он, уничтожены были вражеские боевая машина десанта, гаубица, беспилотник, три полевых склада с боеприпасами и восемь грузовиков.

На вопрос, можно ли говорить, что в Купянске оккупанты повторяют свою Бахмутскую тактику, Череватый отметил:

"Определенные элементы - да. В частности, об этом говорил командующий в интервью, что они задействуют так называемые роты "Шторм-Z". Это реплика на подразделения "Вагнера", возможно, даже менее удачная. Потому что у "Вагнера" были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области".

Так, добавил он, "Шторм-Z" готовится намного быстрее, но элемент, который набирается к нему, похож, - это, как правило, люди из тюрьмы, те, у кого есть криминальное прошлое, или же те, кто подписывают контракті под давлением правоохранительных органов.

На Бахмутском направлении, отметил Череватый, инициатива остается за Силами обороны Украины.

"Враг сопротивляется нашим действиям: 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. Всего произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 - ранены", - сообщил он.

Кроме того, уничтожены были вражеская боевая машина пехоты, миномет "Тюльпан", три самоходные артиллерийские установки, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов и четыре беспилотника.

На вопрос о динамике событий на Бахмутском направлении, Череватый отметил:

"Динамика такова, что мы уже который неделю подряд освобождаем Бахмутскую землю. Постепенно, поступательно, не бросаясь в лобовые атаки, максимально нанося... мощные потери врагу в личном составе и технике".

В то же время враг, добавил спикер, больше всего пытается сохранить свои позиции, поэтому маневрирует, усиливает свои подразделения, которые несут постоянные потери, всем, чем может.

"Это как профессиональными подразделениями, типа Воздушно-десантных войск врага, пехотой, танками или боевым армейским резервом или территориальными войсками. Или даже частными военными компаниями. То есть делает все, чтобы сохранить свои позиции", - сказал Череватый.

РФ бросает на штурм Купянска зэков - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне бросают на штурм отряды заключенных с целью прорыва обороны ВСУ и повторного захвата Купянска.

На Лиманском направлении, отметил он, враг перегруппировывается, заменяет части, потерявшие боеспособность в результате потерь, и не оставляет планов относительно новых наступательных действий.

В то же время, по словам Сырского, на Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

Вас также могут заинтересовать новости: