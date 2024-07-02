Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 280 российских захватчиков и уничтожили кучу вражеской техники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2024 ориентировочно составили около 545 тысяч 090 человек.
Также ВСУ уничтожили кучу вражеской техники:
- танков - 8107 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 тыс 566 (+16),
- артиллерийских систем - 14655 (+56),
- реактивных систем залпового огня - 1114 (+3),
- средств ПВО - 874,
- самолетов - 360,
- вертолетов - 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),
- крылатых ракет - 2335 (+2),
- кораблей/катеров - 28,
- подводных лодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74),
- специальной техники - 2452 (+4).
Новости войны - ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, российские оккупанты продолжали активно штурмовать позиции Сил обороны на направлении Горловка-Торецк. В частности, целью наступления РФ на Торецк является попытка давить на Часов Яр с другой стороны.
Статистика за неделю говорит, что враг изменил акцент с Часового Яра больше на Торецкое направление.