ВСУ уничтожают российских оккупантов ударными темпами / фото 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 280 российских захватчиков и уничтожили кучу вражеской техники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2024 ориентировочно составили около 545 тысяч 090 человек.

Также ВСУ уничтожили кучу вражеской техники:

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  • танков - 8107 (+8) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 тыс 566 (+16),
  • артиллерийских систем - 14655 (+56),
  • реактивных систем залпового огня - 1114 (+3),
  • средств ПВО - 874,
  • самолетов - 360,
  • вертолетов - 326,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),
  • крылатых ракет - 2335 (+2),
  • кораблей/катеров - 28,
  • подводных лодок - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74),
  • специальной техники - 2452 (+4).
Потери врага на 2 июля / Инфографика УНИАН

Новости войны - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, российские оккупанты продолжали активно штурмовать позиции Сил обороны на направлении Горловка-Торецк. В частности, целью наступления РФ на Торецк является попытка давить на Часов Яр с другой стороны.

Статистика за неделю говорит, что враг изменил акцент с Часового Яра больше на Торецкое направление.

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