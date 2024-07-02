Также поражено 56 артиллерийских систем и 8 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 280 российских захватчиков и уничтожили кучу вражеской техники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2024 ориентировочно составили около 545 тысяч 090 человек.

Также ВСУ уничтожили кучу вражеской техники:

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танков - 8107 (+8) единиц,

боевых бронированных машин - 15 тыс 566 (+16),

артиллерийских систем - 14655 (+56),

реактивных систем залпового огня - 1114 (+3),

средств ПВО - 874,

самолетов - 360,

вертолетов - 326,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),

крылатых ракет - 2335 (+2),

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74),

специальной техники - 2452 (+4).

Новости войны - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, российские оккупанты продолжали активно штурмовать позиции Сил обороны на направлении Горловка-Торецк. В частности, целью наступления РФ на Торецк является попытка давить на Часов Яр с другой стороны.

Статистика за неделю говорит, что враг изменил акцент с Часового Яра больше на Торецкое направление.

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