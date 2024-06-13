По словам Ллойда Остина, только с сентября 2023 года российские оккупанты потеряли более 2 тысяч 600 боевых машин.

Захватнические войска Российской Федерации потеряли в Украине более 350 тысяч тысяч солдат убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходит в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

В частности, министр обороны США сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе, в Харькове.

"Украина срочно нуждается в большем количестве возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба", - подчеркнул Остин. Видео дня

В то же время, он подчеркнул, что украинский народ сохраняет стойкость и непобедимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.

"Украинские войска отражают новое наступление России на Харьковщине и крепко держатся на передовых линиях, на востоке и юге Украины", - отметил Остин.

По его словам, уже прошло 840 дней с начала полномасштабного вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину.

"Украинские защитники нанесли потрясающие потери российским захватчикам. По меньшей мере 350 тысяч российских военных были убиты и ранены со времени полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года. Украинские силы потопили, уничтожили или повредили 24 российских корабля в Черном море", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США добавил, что с сентября 2023 года Россия потеряла более 2 тысяч 600 боевых машин на линии фронта в Украине. Также, только в мае во время продвижения российских захватчиков к западу от Авдеевки, они потеряли более 160 боевых машин.

"Это просто еще одно напоминание о цене, которую Россия заплатила за путинские имперские амбиции. И это еще одно напоминание о настроенности Украины", - подчеркнул Остин.

В этой связи, как отметил Остин, не надо сомневаться в том, что международные партнеры Украины поддерживают ее.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, по данным генштаба ВСУ, общие боевые потери потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют около 522 тысячи 810 человек личного состава. За минувшие сутки обезвредили до тысячи российских захватчиков.

Также РФ потеряла на поле боев не меньше: танков - 7928, боевых бронированных машин - 15208, артиллерийских систем - 13770, реактивных систем залпового огня - 1099.

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