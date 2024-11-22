Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро среди личного состава ориентировочно составили 728 тысяч 300 человек.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 тыс. 50 российских оккупантов.
Также уничтожено немало вражеской техники противника. В частности:
- танков - 9 тыс. 399 (+1 единица за сутки);
- боевых бронированных машин - 19 тыс. 156 (+13) ;
- артиллерийских систем - 20 тыс. 736 (+5);
- РСЗО - 1 тыс. 254 (+1);
- средства ПВО - 1 тыс. 4 (+1);
- самолетов - 369 (+0);
- вертолетов - 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 тыс. 260 (+1);
- крылатые ракеты - 2 тыс. 764 (+8);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 тыс. 777 (+32);
- специальная техника - 3 тыс. 675 (+1).
Война в Украине - главные новости с фронта
Как сообщал УНИАН, войска страны-агрессора Российской Федерации имеют новые продвижения на российско-украинском фронте. По данным аналитиков DeepState, захватническим войскам удалось оккупировать поселок Дальнее, находящийся в Кураховской городской общине Покровского района Донецкой области.
Кроме того, продвижение россиян фиксируют в Торецке и Курахово, а также возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего.
В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 22:00 21 ноября сообщалось, что за сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Наиболее активно оккупанты наступали на Покровском (49 атак) и Кураховском (26 атак) направлениях.