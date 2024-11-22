Также уничтожено 13 ББМ, 13 артсистем, 8 крылатых ракет.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро среди личного состава ориентировочно составили 728 тысяч 300 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 тыс. 50 российских оккупантов.

Также уничтожено немало вражеской техники противника. В частности:

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- танков - 9 тыс. 399 (+1 единица за сутки);

- боевых бронированных машин - 19 тыс. 156 (+13) ;

- артиллерийских систем - 20 тыс. 736 (+5);

- РСЗО - 1 тыс. 254 (+1);

- средства ПВО - 1 тыс. 4 (+1);

- самолетов - 369 (+0);

- вертолетов - 329 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 тыс. 260 (+1);

- крылатые ракеты - 2 тыс. 764 (+8);

- корабли /катера - 28 (+0);

- подводные лодки - 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн - 29 тыс. 777 (+32);

- специальная техника - 3 тыс. 675 (+1).

Война в Украине - главные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, войска страны-агрессора Российской Федерации имеют новые продвижения на российско-украинском фронте. По данным аналитиков DeepState, захватническим войскам удалось оккупировать поселок Дальнее, находящийся в Кураховской городской общине Покровского района Донецкой области.

Кроме того, продвижение россиян фиксируют в Торецке и Курахово, а также возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 22:00 21 ноября сообщалось, что за сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Наиболее активно оккупанты наступали на Покровском (49 атак) и Кураховском (26 атак) направлениях.

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