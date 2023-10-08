Поражены три артиллерийских средства и два склада боеприпасов противника.

Потери России в Украине на фронте выросли - авиация и ракетные войска Вооруженных сил Украины за 8 октября нанесли серию мощных ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства и два склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что в течение суток враг нанес шесть авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - говорится в сводке.

За прошедшие сутки кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и рядовое Харьковской области.

Всего, враг нанес восемь ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Война в Украине - ситуация на фронте 8 октября

В течение этих суток на фронте произошло 33 боевых столкновения. На Купянском направлении наши защитники отбили три атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении в течение суток украинские воины успешно отбили все атаки врага севернее Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 13 атак оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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