Украинские бойцы за сутки поразили пять пунктов управления оккупантов.

Авиация Сил обороны Украина за 8 июня нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск и два - по зенитно-ракетным комплексам противника, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще два важных объекта армии РФ.

В то же время россияне 8 июня лупили не только по позициям украинских войск, но и по населенным пунктам.

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Отмечается, что в течение суток противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Потери России в Украине на 8 июня - данные Генштаба

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 730 российских оккупантов и уничтожили почти 30 их артиллерийских систем.

Общие потери России в Украине с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составляют около 212760 человек.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 891 единицу, боевых бронированных машин - 7 тыс. 576 (+16), артиллерийских систем - 3 тыс. 668, реактивных систем залпового огня - 595.