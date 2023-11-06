Украинская авиация пять раз ударила по районам скопления российских оккупантов и их техники.

В течение этих суток украинские военные в очередной раз ударили по российским позициям, поразив вражескую артиллерию, пункт управления и другое вооружение. Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также один - по зенитно-ракетному комплексу врага.

Кроме того, украинские ракетные войска поразили три артиллерийских средства, пункт управления и район скопления российских военных, их вооружения и техники.

В то же время, по данным Генштаба, за сутки россияне нанесли 10 авиационных ударов, совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате террористических атак враг разрушены и повреждены частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура. Кроме того, также ранены гражданские лица.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток российские оккупанты сбросили рекордное количество авиабомб на населенные пункты Херсонской области. В течение суток россияне нанесли 12 авиационных ударов с применением 85 управляемых авиабомб, применили два FPV-дрона и сбросили с беспилотников других модификаций 22 осколочных боеприпаса. Также враг за сутки совершил более 100 артиллерийских обстрелов области с использованием 518 снарядов.

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