В частности, уничтожен еще один склад боеприпасов.

Авиация Сил обороны Украине нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск ударили по одному району сосредоточения вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов, пяти артиллерийских средствах и одной радиолокационной станции россиян.

Российские войска при этом нанесли пять ракетных и 63 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине на 30 января - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжений предварительно составляют 384140 человек личного состава.

Также РФ потеряла: БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35 за минувшие сутки); танков - 6300 (+10) единиц; боевых бронированных машин - 11725 (+29); артиллерийских систем - 9144 (+ 31); средств ПВО - 663 (+3);

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