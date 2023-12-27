Авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины 27 декабря нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поражены 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Видео дня

"Враг нанес 67 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сводке.

Потери России - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, с начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали более полутысячи российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны.

Среди уничтоженных танков страны-агрессора-новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 млн американских долларов каждый. Прежде всего оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута. Также Захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: