Украинские воины ударили по пунктам управления и по районам сосредоточения личного состава войск РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 24 августа нанесла один удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три - по зенитно-ракетным комплексам российский войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны, один склад боеприпасов и одну радиоэлектронную станцию борьбы россиян.

Тем временем россияне нанесли пять ракетных и 34 авиационных ударов, совершили 41 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе ВСУ.

Потери России в Украине на 24 августа - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 24 августа 2023 года ориентировочно составили 259 160 человек личного состава. За 23 августа Силы обороны ликвидировали еще 340 российских захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла на поле боя в Украине не менее: танков - 4 375, боевых бронированных машин - 8 511, артиллерийских систем - 5 333, РСЗО - 723, средств ПВО – 494, самолетов / вертолетов - 315 / 316.

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