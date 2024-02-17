Подразделения ракетных войск уничтожили четыре склада боеприпасов оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за 17 февраля нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск нанесли удары по одному пункту управления, четырем артиллерийским средствам, четырем складам боеприпасов, одной станции радиоэлектронной борьбы россиян.

В то же время, российские войска нанесли четыре ракетных и 61 авиационный удар, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 17 февраля составляют 401 350 человек личного состава. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1050 российских захватчиков.

Также Россия потеряла не менее: танков - 6476, боевых бронированных машин - 12145, артиллерийских систем - 9669, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7413.

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