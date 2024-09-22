Держать там оборону так же, как на Покровском или Кураховском направлениях, по словам эксперта, украинские военные не будут.

Дальнейшие действия Сил обороны в Курской области будут маневренными. ВСУ будут наносить удары по врагу, держать его в напряжении, не давая возможность существенно продвинуться.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Апостроф TV. "Это часть войны. Найти недостатки можно в любой военной операции. Есть критика этой операции, что она, возможно, не очень была уместна", - заявил он.

Однако, по словам эксперта, эта операция принесла позитив и в военном, и в информационном, и в политическом смыслах.

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"На сегодня там действительно, как говорит верховный главнокомандующий, есть до 40 тыс. (россиян). Есть разговоры, что до 100 тыс. россияне туда хотят приобщить. Поскольку то, что они там сейчас имеют, не дает возможности вытеснить наши войска с Курщины. Наши действия дальше - скорее всего, будем двигаться вдоль границы, создавать так называемые санитарные зоны", - сказал Гетман.

Но держать на Курщине оборону так же, как на Покровском или Кураховском направлениях, по словам эксперта, украинские военные не будут.

"Никто там фортификации строить не будет, даже какие-то серьезные окопы рыть тоже никто не собирается. Наши действия там будут маневренные... Мы будем маневрировать, уклоняться от ударов, наносить ответные удары, держать врага в напряжении, не давая возможность существенно продвинуться... Это немного похоже на партизанскую войну", - заявил он.

Ситуация в Курской области

Заместитель командующего отряда специальных операций Объединенного командования спецопераций Национальной гвардии армии Северной Каролины Дуг Ливермор заявил, что операции ВСУ в Курской области не только непосредственно влияют на поле боя, подрывая российскую военную мощь, но и действуют как психологическая война. Аналитик также спрогнозировал, как Украина может использовать операцию в Курской области для ослабления российской армии.

Экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий считает, что Курская операция является блестящим прорывом и самым большим успехом Украины в войне за последние два года. Он также отметил, что украинским силам наконец удалось найти то место, где ведется не окопная война.

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