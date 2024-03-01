Завод им. Свердлова является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки

Этой ночью Нижегородскую и Белгородскую области РФ атаковали беспилотники. Как пишет российское Минобороны, над территорией Нижегородской области были перехвачены три БПЛА.

Как пишут российские тг-каналы, ночью были слышны взрывы в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области. Отмечается, что там находится завод им. Свердлова - градообразующее предприятие российского ВПК.

Завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны. За это в июне прошлого года его включили в санкционный список ЕС.

Видео дня

Кроме того, тг-канал Astra сообщает, что в результате обстрела Белгородской области поврежден ЗРПК "Панцирь-С1" ианены двое военнослужащих

По данным источников канала, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень 29 февраля. Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ранения получили двое российских военных.

"Бавовна" в России

В начале февраля в краснодарском крае РФ возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Возгоранию предшествовала серия взрывов. Перед этим очевидцы слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.

За несколько дней до єтого беспилотники атаковали НПЗ "Лукойл" в волгоградской области.

Вас также могут заинтересовать новости: