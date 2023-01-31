Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 31 января нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники российских войск и дважды ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за 31 января поразили девять районов сосредоточения живой силы РФ и один склад боеприпасов.

Также отмечается, что российские оккупанты за сутки нанесли по три авиационных и ракетных удара. Также россияне более 20 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Видео дня

Потери России в Украине на 31 января - данные Генштаба

Напомним, общие потери России в Украине составляют более 127 тысяч человек личного состава.

Также Россия потеряла: боевых бронированных машин - 6378, артиллерийских систем - 2197, РСЗО - 454, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951, автомобильной техники и автоцистерн - 5048, спецтехники - 200.

Вас также могут заинтересовать новости: