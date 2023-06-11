Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления армии РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 11 июня нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию россиян.

Войска РФ за 11 июня нанесли 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах, говорится в сообщении.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 11 июня - что сообщалось

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2023 года ориентировочно составили около 215 тысяч 640 человек личного состава, из которых 980 ликвидировали за прошедшие сутки.

Также РФ потеряла 3 тыс. 926 танков, 7 тыс. 631 боевую бронированную машину, 3 тыс. 736 артиллерийских систем, 601 реактивную систему залпового огня, 3,3 тыс. беспилотников оперативно-тактического уровня, 1 тыс. 183 крылатые ракеты, 6 тыс. 461 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 509 единиц спецтехники.