Авиация Сил обороны Украины за 11 июня нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.
Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию россиян.
Войска РФ за 11 июня нанесли 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах, говорится в сообщении.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой", - предупредили в Генштабе.
Потери России в Украине на 11 июня - что сообщалось
Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2023 года ориентировочно составили около 215 тысяч 640 человек личного состава, из которых 980 ликвидировали за прошедшие сутки.
Также РФ потеряла 3 тыс. 926 танков, 7 тыс. 631 боевую бронированную машину, 3 тыс. 736 артиллерийских систем, 601 реактивную систему залпового огня, 3,3 тыс. беспилотников оперативно-тактического уровня, 1 тыс. 183 крылатые ракеты, 6 тыс. 461 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 509 единиц спецтехники.