Защитники Украины, в частности, попали в российский комплекс наблюдения "Муром-П".

Потери РФ в Украине возросли - украинские воины, в частности, поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза", которая обнаруживала наши дроны в небе над Харьковской областью.

Беспилотниками ликвидирована также другая электроника РФ и несколько противников, один из них пытался вручную "завалить" дрон, сообщила Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram.

Украинские воины поделились, что использовали против захватчиков FPV-дроны.

В бригаде добавили, что нанесли удар также по российскому комплексу наблюдения "Муром-П", антеннам и живой силе РФ:

"...Один из пид*ров пытался завалить наш FPV вручную, но дрон завалил его, и еще несколько россиян".

Новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне смогли продвинуться на нескольких направлениях на востоке Украины и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Противники продвигались ценой огромных потерь. Общие потери РФ на 26 октября 2024 года составляют примерно 687 600 оккупантов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что в войне против России Украина придерживается оборонительной стратегии, а также тактики истощения врага. Эксперт подчеркнул, что оборона является элементом, который заставляет время от времени отступать на более выгодные рубежи.

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