Возле Волчанска идут бои, поделился Генштаб украинской армии.

Общие потери РФ на 25 июня 2024 года увеличились, - украинские воины за прошедшие сутки поразили, в частности, один район сосредоточения вооружения и военной техники противника и два склада боеприпасов.

Наши защитники также попали в три места скопления вражеского личного состава, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. В Генштабе добавили, что противники пытались идти в атаку на ряде направлений и получили "по зубам".

"...На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения в районе Волчанска", - отмечается в сообщении.

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Напомним, россияне в начале мая начали активно наступать в Харьковской области и захватили несколько населенных пунктов, которые находятся на границе. Позже защитники нашей страны замедлили наступательные действия врага.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте было горячо, в частности, на Кураховском направлении, - там противники тщетно пытались совершать штурмы возле города Красногоровка (Донецкая область).

По сведениям аналитиков DeepState, российским оккупантам удалось продвинуться в этом населенном пункте. Согласно карте, которую обновляют эксперты, противники пытаются наступать на Красногоровку с трех сторон.

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