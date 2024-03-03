Немало вражеских кораблей не могут выполнять свои функции, отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и сейчас можно говорить, что ликвидировано или очень серьезно повреждено 20% боевого состава Черноморского флота РФ.

О таких серьезных морских потерях России во время войны рассказал капитан первого ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко в эфире телемарафона. "Конечно, сейчас уже можно сказать, что 20% боевого состава Черноморского флота - оно или уничтожено, или очень серьезно повреждено", - сказал он.

Эксперт добавил, что эти корабли противника не могут выполнять свои функции. "Могу сказать, что с операционной точки зрения "красная линия" - это 40% кораблей. Тогда считается, что просто противник будет уже не способен выполнять те операционные задачи, которые на него возлагают. Но это приписывается такая цифра для группировки надводных сил, то есть, например, если сформирован десантный отряд, и такое количество - 40% его уничтожено, то считается, что он не будет способен выполнить свою задачу", - пояснил капитан.

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Какие морские потери России в Украине на сегодняшний день - что нужно знать

По состоянию на 2 день весны с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину уже ликвидировано 25 российских кораблей/катеров и одна подводная лодка. В начале февраля немецкое издание Bild сообщило, что украинцы уже потопили пятую часть ЧФ РФ.

Позже спикер ВМС ВСУ, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук сказал, что Россия может только двумя способами спасти свой Черноморский флот - вывести борта из акватории Азово-Черноморского региона или просто самостоятельно их потопить.

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