Путин хотел пойти на выборы под лейтмотив продвижения в зоне боевых действий и новых побед, а на самом деле шагает свежими телами своих солдат, отметил эксперт.

В Украине российские оккупанты во время осенне-зимнего наступления не смогли захватить ни одного очень важного населенного пункта или объекта, однако понесли очень большие потери, и теперь гражданам РФ после выборов президента (должны состояться в марте) "светит" обязательная мобилизация.

Российский диктатор Владимир Путин "планировал пойти на выборы под лейтмотив продвижения в зоне боевых действий и новых побед, а на самом же деле шагает свежими трупами российских оккупантов", идет речь в материале военно-политического обозревателя Александра Коваленко на obozrevatel.com.

Эксперт отметил, что в зимний период желательно накапливать силы - заниматься обороной, а враги только ускорили процесс истощения своих сил, и весной им необходимо будет кем-то пополнять свои ряды. "...В эту необходимость будет входить и обязательная мобилизация после так называемых выборов президента России, что также повлияет на интенсивность боевых действий в летний период 2024 года", - считает аналитик.

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Коваленко добавил, что потери РФ с ноября прошлого года по январь текущего составляют 84 740 оккупантов. "С начала осенне-зимней наступательной кампании российских оккупационных войск не было захвачено ни одного критически важного населенного пункта, города, транспортного узла и т.д.", - подчеркнул эксперт.

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Россияне осенью прошлого года начали пытаться двигаться вперед, в частности, активно штурмовали город Авдеевка Донецкой области и получали достойный отпор от Сил обороны Украины. РФ на нашей земле потеряла уже очень много живой силы. Общие потери российской армии на сегодняшний день составляют примерно 387 060 противников.

Людей сейчас волнует, возможно ли российское наступление на Киев 2024 из Беларуси. В начале января Александр Коваленко говорил, что для повторных наступательных действий России необходимо 120 тысяч элитно подготовленных и всем обеспеченных захватчиков, а у противника такого количества живой силы нет.

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